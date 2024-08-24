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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево". Узкий хвост (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Узкий хвост

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" Узкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" Узкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево". Узкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (3)
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1681 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
1310 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - November 21, 2021
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - November 21, 2021
Продавец RedSquare
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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