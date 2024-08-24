Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево". Узкий хвост (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Узкий хвост
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево". Узкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность F15
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F15
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF25 RNGA
Цена
******
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Где продать?
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