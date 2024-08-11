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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина I)

Разновидность: "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" под орлом Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" под орлом Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (165) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Русское Наследие за 2140000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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