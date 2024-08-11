1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Русское Наследие за 2140000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

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