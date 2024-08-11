Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина I)
Разновидность: "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (165) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Русское Наследие за 2140000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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