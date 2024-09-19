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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Новодел (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 38000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • Александр (4)
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
7524 $
Цена в валюте аукциона 6200 EUR
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
8915 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS65 PL
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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