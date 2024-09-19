Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Новодел (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Александр за 38000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Katz (4)
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
- Rauch (1)
- Александр (4)
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
7524 $
Цена в валюте аукциона 6200 EUR
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
8915 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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