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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической". Без арабесок на корсаже (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Без арабесок на корсаже

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической" Без арабесок на корсаже - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической" Без арабесок на корсаже - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Портрет с высокой прической" со знаком СПБ. Без арабесок на корсаже. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Империя за 1400000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (4)
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
3623 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
2794 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе RedSquare - February 20, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе RedSquare - February 20, 2022
Продавец RedSquare
Дата 20 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Портрет с высокой прической" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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