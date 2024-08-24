Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической". Без арабесок на корсаже (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Без арабесок на корсаже
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Портрет с высокой прической" со знаком СПБ. Без арабесок на корсаже. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Империя за 1400000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
3623 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1727 "Портрет с высокой прической" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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