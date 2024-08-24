1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической". Без арабесок на корсаже (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Портрет с высокой прической" со знаком СПБ. Без арабесок на корсаже. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Империя за 1400000 RUB. Торги состоялись 12 декабря 2008.

Сохранность UNC (1) AU (5) XF (33) VF (13) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU55 (1) XF45 (16) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (4) Сервис ННР (1) NGC (2) RNGA (6)

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