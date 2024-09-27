1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет вправо". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1650000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

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