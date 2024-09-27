Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (184)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет вправо". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1650000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 152500 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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