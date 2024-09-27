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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (184)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет вправо". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1650000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 152500 RUB
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
558 $
Цена в валюте аукциона 500 CHF
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU55 ННР
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU50 NGC
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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