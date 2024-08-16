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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи. Широкий хвост (Россия, Екатерина I)

Разновидность: "СПБ" в начале надписи. Широкий хвост

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" в начале надписи Широкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" в начале надписи Широкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" в начале надписи. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
2574 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 20, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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