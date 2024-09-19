Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый (Россия, Екатерина I)
Разновидность: "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Русское Наследие за 1200000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- BAC (4)
- Chaponnière (1)
- Gorny & Mosch (6)
- Grün (3)
- Heritage (2)
- Janas (1)
- Katz (1)
- Künker (12)
- Niemczyk (1)
- Nomisma Aste (1)
- Rare Coins (8)
- Rauch (2)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (6)
- Sonntag (1)
- Александр (14)
- Знак (4)
- Империя (5)
- Имперская монета (8)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (5)
- Русское Наследие (8)
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск