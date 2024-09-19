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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый (Россия, Екатерина I)

Разновидность: "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" под орлом Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" под орлом Гурт узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Русское Наследие за 1200000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
1615 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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