1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Русское Наследие за 1200000 RUB. Торги состоялись 26 сентября 2020.

Сохранность UNC (2) AU (20) XF (27) VF (45) F (4) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (7) XF45 (4) XF40 (8) VF35 (4) VF25 (7) F15 (2) DETAILS (3) Сервис NGC (8) RNGA (9) PCGS (3)

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