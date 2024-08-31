Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Без локона на левом плече (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Без локона на левом плече

Аверс монеты - 1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" Без локона на левом плече - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" Без локона на левом плече - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Без локона на левом плече. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Александр за 52000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
  • SINCONA (4)
  • Александр (7)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
5314 $
Цена в валюте аукциона 471000 RUB
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
2652 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - November 6, 2022
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - November 6, 2022
Продавец RedSquare
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность G4
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1726 "Петербургский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины I Монеты России 1726 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск