1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Без локона на левом плече (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Без локона на левом плече. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Александр за 52000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.

Сохранность XF (9) VF (22) F (4) G (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (2) VF30 (3) VF25 (3) VF20 (1) F15 (1) G4 (1) DETAILS (2) Сервис ННР (2) RNGA (2) PCGS (1)

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