Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Без локона на левом плече (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Без локона на левом плече
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Без локона на левом плече. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Александр за 52000 USD. Торги состоялись 26 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
5314 $
Цена в валюте аукциона 471000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
2652 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец RedSquare
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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