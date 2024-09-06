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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Узкий хвост (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Узкий хвост

Аверс монеты - 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево" Узкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево" Узкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (653) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Узкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Имперская монета за 1150000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - July 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Varesi - May 1, 2024
Продавец Varesi
Дата 1 мая 2024
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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