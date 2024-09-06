Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Узкий хвост (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Узкий хвост
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (653) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Узкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Имперская монета за 1150000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 21 июля 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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