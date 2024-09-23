Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года "Московский тип, портрет влево" (Россия, Екатерина I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Московский тип, портрет влево". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6047 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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