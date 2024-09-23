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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года "Московский тип, портрет влево" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года "Московский тип, портрет влево" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года "Московский тип, портрет влево" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Московский тип, портрет влево". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6047 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1102 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
652 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF40 NGC
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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