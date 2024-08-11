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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Широкий хвост (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Широкий хвост

Аверс монеты - 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево" Широкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево" Широкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Широкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2745 проданному на аукционе Katz Auction за 8800 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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