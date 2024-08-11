Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Широкий хвост (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Широкий хвост
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Московский тип, портрет влево". Широкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2745 проданному на аукционе Katz Auction за 8800 EUR. Торги состоялись 22 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (9)
- Gorny & Mosch (3)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- Katz (3)
- Künker (12)
- Münzenonline (1)
- New York Sale (1)
- Numimarket (3)
- Rare Coins (10)
- SINCONA (4)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- WCN (2)
- Александр (18)
- Знак (3)
- Империя (2)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (3)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск