1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Хвост орла веером (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 5750 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

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