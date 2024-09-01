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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Хвост орла веером (Россия, Екатерина I)

Разновидность: "СПБ" под орлом. Хвост орла веером

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" под орлом Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" под орлом Хвост орла веером - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 5750 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
2108 $
Цена в валюте аукциона 152000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF25
Цена
1930 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Империя - April 23, 2011
Продавец Империя
Дата 23 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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