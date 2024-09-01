Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Хвост орла веером (Россия, Екатерина I)
Разновидность: "СПБ" под орлом. Хвост орла веером
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" под орлом. Хвост орла веером. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 5750 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Rare Coins (1)
- Империя (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
2108 $
Цена в валюте аукциона 152000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF25
Цена
1930 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск