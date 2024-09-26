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1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1324 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
Сохранность
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