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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1324 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
32903 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Россия 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
16817 $
Цена в валюте аукциона 11500 EUR

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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