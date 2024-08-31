Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет Петра I (1699-1725)
Всего добавлено монет: 330
Каталог монет Петр I 1699-1725
Монеты Петра I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $22,000 - 0 7
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1714
Золото $12,000 - 0 84
Россия, Петр I
2 рубля 1721 "Портрет в латах". Без ветви на груди
Золото $15,000 - 0 31
Россия, Петр I
2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах"
Серебро - - 0 0
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706). Серебро
Золото $40,000 - 0 11
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1711
Золото $13,000 - 0 43
Россия, Петр I
2 рубля 1722 "Портрет в латах". Ветвь на груди
Золото $100,000 - 0 8
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701). Венок без лент
Золото $26,000 - 0 98
Россия, Петр I
2 рубля 1720 "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ"
Золото $230,000 - 0 1
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703). Голова меньше. "ПОВЕЛИТЕЛЬ"
Золото $19,000 - 1 44
Россия, Петр I
2 рубля 1718 L "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно
Золото $410,000 - 0 1
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701)
Медь - - 0 1
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) 1714. Новодел. Медь
Золото $70,000 - 0 9
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1713 D-L
Золото - - 0 0
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1713 D-L G
Золото - - 0 0
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703). Голова больше. "САМОДЕРЖЕЦЪ"
Золото $230,000 - 0 1
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L G. Голова большая
Золото $66,000 - 0 7
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L. Без пряжки на плаще. Голова не разделяет надпись
Золото $140,000 - 0 1
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706)
Золото $15,000 - 0 23
Россия, Петр I
2 рубля 1723 "Портрет в латах". С ветвью на груди
Серебро $3,300 - 0 21
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706). Новодел. Серебро
Золото $120,000 - 0 2
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская". В меховом плаще с пряжкой
Золото - - 0 1
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1714 3
Золото $100,000 - 0 4
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L. Пряжка на плаще
Золото $17,000 - 0 13
Россия, Петр I
2 рубля 1722 "Портрет в латах". Без ветви на груди
Золото $30,000 - 0 13
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) 1714. Новодел. Гурт шнуровидный
Золото - - 0 2
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1710 L-L G. Голова большая
Золото - - 0 1
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) IL-L
Золото $190,000 - 0 3
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L. Без пряжки на плаще. Голова разделяет надпись
Золото $79,000 - 0 9
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L G. Голова средняя
Золото - - 0 0
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L G. Голова малая
Золото - - 0 2
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) 1714
Золото $30,000 - 0 12
Россия, Петр I
2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах"
Золото $100,000 - 0 8
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская"
Золото $10,000 - 0 18
Россия, Петр I
2 рубля 1720 "Портрет в латах". "САМОД". Дата разделена
Золото $13,000 - 0 1
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) 1714. Новодел. Гладкий гурт
Золото - - 0 3
Россия, Петр I
2 рубля 1718 "Портрет в латах". Надпись латинскими буквами
Золото $12,000 - 0 9
Россия, Петр I
2 рубля 1720 "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка
Золото $250,000 - 0 1
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1710 L-L. Голова малая
Золото - - 0 0
Россия, Петр I
2 рубля 1721 "Портрет в латах". Ветвь на груди
Золото - - 0 2
Россия, Петр I
2 рубля 1722 "Портрет в латах". Новодел
Золото $73,000 - 0 3
Россия, Петр I
2 рубля 1718 L "Портрет в латах". Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ"
Медь - - 0 0
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706). Новодел. Медь
Золото - - 0 0
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨΒ (1702)
Золото - - 0 0
Россия, Петр I
2 рубля 1721 "Портрет в латах". "ИМПЕРАТ. I САМОДЕРЬ"
Золото $15,000 - 0 6
Россия, Петр I
2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах"
Золото $24,000 - 0 2
Россия, Петр I
2 рубля 1720 "Портрет в латах". "САМОД.". Голова маленькая
Золото - - 0 0
Россия, Петр I
2 рубля 1720 "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". Корона над головой
Золото $91,000 - 0 6
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская". Дата "1Г16"
Золото $61,000 - 0 2
Россия, Петр I
2 рубля 1718 "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА"
Золото - - 0 0
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701). Венок с лентами
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