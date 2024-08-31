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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Петра I (1699-1725)

Всего добавлено монет: 330

Период чеканки Петра I
Каталог монет Петр I 1699-1725
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Год монеты

Монеты Петра I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1714
 Золото $22,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1721 "Портрет в латах". Без ветви на груди
 Золото $12,000 - 0 84Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1724 "Портрет в античных доспехах"
 Золото $15,000 - 0 31Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706). Серебро
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1711
 Золото $40,000 - 0 11Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1722 "Портрет в латах". Ветвь на груди
 Золото $13,000 - 0 43Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701). Венок без лент
 Золото $100,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1720 "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ"
 Золото $26,000 - 0 98Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703). Голова меньше. "ПОВЕЛИТЕЛЬ"
 Золото $230,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1718 L "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно
 Золото $19,000 - 1 44Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701)
 Золото $410,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) 1714. Новодел. Медь
 Медь - - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1713 D-L
 Золото $70,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1713 D-L G
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨΓ (1703). Голова больше. "САМОДЕРЖЕЦЪ"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L G. Голова большая
 Золото $230,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L. Без пряжки на плаще. Голова не разделяет надпись
 Золото $66,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706)
 Золото $140,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1723 "Портрет в латах". С ветвью на груди
 Золото $15,000 - 0 23Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706). Новодел. Серебро
 Серебро $3,300 - 0 21Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская". В меховом плаще с пряжкой
 Золото $120,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1714 3
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L. Пряжка на плаще
 Золото $100,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1722 "Портрет в латах". Без ветви на груди
 Золото $17,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) 1714. Новодел. Гурт шнуровидный
 Золото $30,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1710 L-L G. Голова большая
 Золото - - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) IL-L
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L. Без пряжки на плаще. Голова разделяет надпись
 Золото $190,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L G. Голова средняя
 Золото $79,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1712 D-L G. Голова малая
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) 1714
 Золото - - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах"
 Золото $30,000 - 0 12Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская"
 Золото $100,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1720 "Портрет в латах". "САМОД". Дата разделена
 Золото $10,000 - 0 18Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) 1714. Новодел. Гладкий гурт
 Золото $13,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1718 "Портрет в латах". Надпись латинскими буквами
 Золото - - 0 3Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1720 "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка
 Золото $12,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1710 L-L. Голова малая
 Золото $250,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1721 "Портрет в латах". Ветвь на груди
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1722 "Портрет в латах". Новодел
 Золото - - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1718 L "Портрет в латах". Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ"
 Золото $73,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨS (1706). Новодел. Медь
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨΒ (1702)
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1721 "Портрет в латах". "ИМПЕРАТ. I САМОДЕРЬ"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1725 "Портрет в античных доспехах"
 Золото $15,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1720 "Портрет в латах". "САМОД.". Голова маленькая
 Золото $24,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1720 "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". Корона над головой
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) 1716 "Надпись латинская". Дата "1Г16"
 Золото $91,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
2 рубля 1718 "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА"
 Золото $61,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Петр I
Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701). Венок с лентами
 Золото - - 0 0
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