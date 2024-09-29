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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 рубля 1722 года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 рубля 1722 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробные 2 рубля 1722 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 49,9 гр
  • Диаметр 49 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 рубля 1722 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1530 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
25200 $
Цена в валюте аукциона 25200 USD
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
19028 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS60
Цена
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 2 рубля 1722 (Пробные) на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рубля 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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