Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 рубля 1722 года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 49,9 гр
- Диаметр 49 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1722
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 рубля 1722 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1530 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
25200 $
Цена в валюте аукциона 25200 USD
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
19028 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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