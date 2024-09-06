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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1722 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 рубля 1722 Портрет в латах Без ветви на груди
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 рубля 1722 Портрет в латах Ветвь на груди
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 рубля 1722 Портрет в латах Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1722
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 228
Аверс
Реверс
1 рубль 1722 Соосность сторон 180 градусов
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 рубль 1722 С орденской лентой
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 рубль 1722 Малая монограмма
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
1 рубль 1722 "ВСЕРОССИIСКИ"
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨКB (1722) Портрет в наплечниках Год славянский
Средняя цена 240 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Полтина 1722 Портрет в наплечниках Год арабский
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 40
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