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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1722 года. С орденской лентой (Россия, Петр I)

Разновидность: С орденской лентой

Аверс монеты - 1 рубль 1722 года С орденской лентой - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1722 года С орденской лентой - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1722 года. С орденской лентой. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе AURORA за 1550000 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе AURORA - April 10, 2019
Продавец AURORA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1722 на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Rauch - December 7, 2012
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Империя - June 1, 2012
Продавец Империя
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1722 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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