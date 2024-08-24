Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1722 года. С орденской лентой (Россия, Петр I)
Разновидность: С орденской лентой
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1722
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1722 года. С орденской лентой. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе AURORA за 1550000 RUB. Торги состоялись 10 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (4)
- New York Sale (1)
- Rauch (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Westfälische (1)
- Александр (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1722 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск