Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Без ветви на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Без ветви на груди
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Без ветви на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Александр за 42000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
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Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2006
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 рубля 1722 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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