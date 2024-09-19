2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Без ветви на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Александр за 42000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

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