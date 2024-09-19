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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Без ветви на груди

Аверс монеты - 2 рубля 1722 года "Портрет в латах" Без ветви на груди - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1722 года "Портрет в латах" Без ветви на груди - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1722
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1722 года "Портрет в латах". Без ветви на груди. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Александр за 42000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • AURORA (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (2)
  • UBS (1)
  • Александр (5)
  • Империя (1)
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность AU
Цена
13129 $
Цена в валюте аукциона 825000 RUB
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
6722 $
Цена в валюте аукциона 437960 RUB
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе AURORA - September 28, 2016
Продавец AURORA
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе AURORA - May 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 7, 2006
Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 7, 2006
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2006
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 рубля 1722 "Портрет в латах" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1722 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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