Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Золотые монеты 2 рубля Петра I - Россия
2 рубля 1718-1723Портрет в латах
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1718 Надпись латинскими буквами R4 0 31718 "САМОД." / "М. НОВА" R3 0 21718 L "САМОД." / "М. НОВА.". Дата слитно R 1 431718 L "САМОД." / "М. НОВА.". Дата разделена R 0 51718 L "САМОД." / "М. НОВ." R2 0 01718 L Голова малая. "САМОДЕРЖЕЦ" R1 0 31720 "САМОД". Дата разделена R, R1 0 181720 "САМОД". Дата слитно R, R1 0 61720 "САМОД.". Голова маленькая R3 0 21720 "САМОДЕРЖЕЦЪ" R, R1 0 981720 "САМОДЕРЖЕЦЪ". Корона над головой R3 0 01720 "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка R2 0 91720 "САМОДЕРЖЕЦЪ". Св. Андрей внутри круговой надписи R1 0 01721 Без ветви на груди R 0 841721 Ветвь на груди R1 0 01721 "ИМПЕРАТ. I САМОДЕРЬ" R3 0 01722 Без ветви на груди R 0 131722 Ветвь на груди R, R1 0 431722 Новодел R3 0 21723 Без ветви на груди R2 0 01723 С ветвью на груди R 0 23
2 рубля 1723-1725Портрет в античных доспехах
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1723 R 0 121724 R 0 311725 R 0 6
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