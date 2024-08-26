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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1718 года L "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА.". Дата разделена (Россия, Петр I)

Разновидность: "САМОД." / "М. НОВА.". Дата разделена

Аверс монеты - 2 рубля 1718 года L "Портрет в латах" "САМОД." / "М. НОВА." Дата разделена - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1718 года L "Портрет в латах" "САМОД." / "М. НОВА." Дата разделена - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1718
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" со знаком L. "САМОД." / "М. НОВА.". Дата разделена. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
17257 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность AU
Цена
15902 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 2 рубля 1718 L "Портрет в латах" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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