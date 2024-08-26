2 рубля 1718 года L "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА.". Дата разделена (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" со знаком L. "САМОД." / "М. НОВА.". Дата разделена. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность AU (2) XF (3) Сохранность (слабы) AU53 (1)