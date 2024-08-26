Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1718 года L "Портрет в латах". "САМОД." / "М. НОВА.". Дата разделена (Россия, Петр I)
Разновидность: "САМОД." / "М. НОВА.". Дата разделена
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1718
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1718 года "Портрет в латах" со знаком L. "САМОД." / "М. НОВА.". Дата разделена. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
17257 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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