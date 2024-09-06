Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1720 года "Портрет в латах". "САМОДЕРЖЕЦЪ". Св. Андрей внутри круговой надписи (Россия, Петр I)
Разновидность: "САМОДЕРЖЕЦЪ". Св. Андрей внутри круговой надписи
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1720
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (0) Разновидности (7)
Цены на аукционах
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