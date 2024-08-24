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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1720 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 рубля 1720 Портрет в латах "САМОД". Дата разделена
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 рубля 1720 Портрет в латах "САМОД". Дата слитно
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 рубля 1720 Портрет в латах "САМОД.". Голова маленькая
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 рубля 1720 Портрет в латах "САМОДЕРЖЕЦЪ"
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 98
Аверс
Реверс
2 рубля 1720 Портрет в латах "САМОДЕРЖЕЦЪ". Корона над головой
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 рубля 1720 Портрет в латах "САМОДЕРЖЕЦЪ". С лентами у венка
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 рубля 1720 Портрет в латах "САМОДЕРЖЕЦЪ". Св. Андрей внутри круговой надписи
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨК (1720) Портрет в латах Без пряжки на плаще
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨК (1720) Портрет в латах Пряжка на плаще
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 226
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨК (1720) Портрет в латах Пряжка на плаще. Новодел
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨК (1720) OK Портрет в латах Пряжка на плаще
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 470
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨК (1720) KO Портрет в латах Без пряжки на плаще
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨК (1720) KO Портрет в латах Пряжка на плаще
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨК (1720) Портрет в наплечниках Без ветви на груди
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨК (1720) Портрет в наплечниках C ветвью на груди
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨК (1720) K Портрет в наплечниках С ветвью на груди
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨК (1720) Портрет в латах Без пряжки на плаще
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨК (1720) Портрет в латах Пряжка на плаще
Средняя цена 900 $
Продажи
0 149
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨК (1720) KO Портрет в латах
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨК (1720) Портрет в наплечниках Без ветви на груди
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨК (1720) Портрет в наплечниках Ветвь на груди
Средняя цена 600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Гривенник 1720 Год арабский
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Гривенник ҂АΨК (1720) Год славянский
Средняя цена
Продажи
0 2
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