Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Ветвь на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Ветвь на груди
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Ветвь на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
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- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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