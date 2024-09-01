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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Ветвь на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Ветвь на груди

Аверс монеты - Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" Ветвь на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" Ветвь на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Ветвь на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность F15
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 41000 RUB
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1720 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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