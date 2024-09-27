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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты Полтина Петра I - Россия

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Полтина 1701-1702

Малая голова
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨА (1701) G R3 0 0҂АΨА (1701) G "G" перевернута R3 0 4҂АΨА (1701) Над головой крест R3 0 3҂АΨА (1701) Над головой ничего нет R3, R4 0 7҂АΨΒ (1702) Над головой крест R2 0 16҂АΨΒ (1702) Над головой ничего нет R2 0 12
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Полтина 1702-1703

Большая голова
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨΒ (1702) R2, R3 0 60҂АΨΒ (1702) Новодел R2 0 44҂АΨΓ (1703) R2 0 0
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Полтина 1702-1703

Портрет узкий
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨΒ (1702) R3 0 7҂АΨΓ (1703) R3, R2 0 2҂АΨΓ (1703) Чеканен в кольце R3 0 2
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Полтина 1703-1705

Портрет работы Ф. Алексеева
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨΓ (1703) R2 0 6҂АΨД (1704) МД R 0 162҂АΨД (1704) МД Перья хвоста редкие R2 0 2҂АΨД (1704) МД У основания венка два локона R1 0 6҂АΨД (1704) R, R2 0 35҂АΨД (1704) Над головой точка R3 0 2҂АΨД (1704) Новодел R2 0 3҂АΨE (1705) R 0 177҂АΨE (1705) У основания венка два локона R3 1 26҂АΨE (1705) Новодел. Гладкий гурт R2 0 10҂АΨE (1705) Новодел. Гурт шнуровидный R2 0 6
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Полтина 1704-1705

Уборная
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨД (1704) Плоский чекан R3 0 0҂АΨE (1705) Плоский чекан. Корона закрытая R2 0 31҂АΨE (1705) Плоский чекан. Корона открытая R2 0 10҂АΨE (1705) Выпуклый чекан. Корона открытая R3 0 9҂АΨE (1705) Выпуклый чекан. Корона закрытая R3 0 2
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Полтина 1705-1706

Портрет образца 1706 года
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨE (1705) Орел старого образца R1 0 33҂АΨE (1705) Орел нового образца Un 0 1҂АΨS (1706) R1 0 75҂АΨS (1706) Новодел R2 0 15
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Полтина 1707-1710

Портрет образца 1707 года
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨЗ (1707) Год славянский. Орел меньше R2 0 1҂АΨЗ (1707) Год славянский. Орел больше R1 0 891707 Год арабский R1 0 531707 Новодел R2 0 61710 С обозначением года R1 0 1271710 Без обозначения года R4 0 8
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Полтина 1710

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1710 Без обозначения года R2 0 42
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Полтина 1712

Портрет работы С. Гуэна
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1712 Дата под орлом R1 0 241712 Дата справа R1 0 51712 Новодел. Гладкий гурт R1 0 251712 Новодел. Гурт шнуровидный R2 0 1
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Полтина 1718-1720

Портрет в латах
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨИI (1718) Грубый портрет R, R1 0 18҂АΨИI (1718) Малая голова R 0 14҂АΨИI (1718) Большая голова R 0 14҂АΨИI (1718) L Без арабесок на груди R, R1, R2 0 12҂АΨИI (1718) L Арабески на груди R, R1 0 62҂АΨИI (1718) OK Пряжка на плаще R, R1 0 22҂АΨИI (1718) OK Без арабесок на груди R1, R2, R3 0 4҂АΨИI (1718) OK Арабески на груди R1 0 33҂АΨИI (1718) OK-L Без арабесок на груди R, R1 1 52҂АΨИI (1718) OK-L Арабески на груди R, R1 0 6҂АΨИI (1718) M-L R1 0 0҂АΨѲI (1719) R, R1, R2, R3 0 210҂АΨѲI (1719) L R, R2 0 193҂АΨК (1720) Без пряжки на плаще R, R2 0 24҂АΨК (1720) Пряжка на плаще R, R1, R2 0 149҂АΨК (1720) KO R3 0 2
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Полтина 1720-1722

Портрет в наплечниках
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨК (1720) Без ветви на груди R, R1 0 28҂АΨК (1720) Ветвь на груди R, R2 0 10҂АΨКА (1721) Без ветви на груди - 0 118҂АΨКА (1721) С ветвью на груди -, R1, R3 0 168҂АΨКB (1722) Год славянский R, R1 0 631722 Год арабский R1, R2 0 40
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Полтина 1723

Портрет в горностаевой мантии
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1723 "ПОЛТIНА" R, R1 0 1271723 "ПОЛТНIА" R1 0 18
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Полтина 1723-1725

Портрет в античных доспехах
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1723 Без узора на рукаве R1 0 91723 Узор на рукаве R, R1 0 931724 Портрет не разделяет надпись R1 0 281724 Портрет разделяет надпись R, R1, R2 0 1701725 R, R1 0 1501725 Малая голова R3 0 1
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Полтина 1725

Петербургский тип
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1725 СПБ R 0 761725 СПБ Новодел R2 0 17
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