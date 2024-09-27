Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Полтина Петра I - Россия
Полтина 1701-1702Малая голова
Полтина 1702-1703Большая голова
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨΒ (1702) R2, R3 0 60҂АΨΒ (1702) Новодел R2 0 44҂АΨΓ (1703) R2 0 0
Полтина 1702-1703Портрет узкий
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨΒ (1702) R3 0 7҂АΨΓ (1703) R3, R2 0 2҂АΨΓ (1703) Чеканен в кольце R3 0 2
Полтина 1703-1705Портрет работы Ф. Алексеева
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨΓ (1703) R2 0 6҂АΨД (1704) МД R 0 162҂АΨД (1704) МД Перья хвоста редкие R2 0 2҂АΨД (1704) МД У основания венка два локона R1 0 6҂АΨД (1704) R, R2 0 35҂АΨД (1704) Над головой точка R3 0 2҂АΨД (1704) Новодел R2 0 3҂АΨE (1705) R 0 177҂АΨE (1705) У основания венка два локона R3 1 26҂АΨE (1705) Новодел. Гладкий гурт R2 0 10҂АΨE (1705) Новодел. Гурт шнуровидный R2 0 6
Полтина 1704-1705Уборная
Полтина 1705-1706Портрет образца 1706 года
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨE (1705) Орел старого образца R1 0 33҂АΨE (1705) Орел нового образца Un 0 1҂АΨS (1706) R1 0 75҂АΨS (1706) Новодел R2 0 15
Полтина 1707-1710Портрет образца 1707 года
Полтина 1710
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1710 Без обозначения года R2 0 42
Полтина 1712Портрет работы С. Гуэна
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1712 Дата под орлом R1 0 241712 Дата справа R1 0 51712 Новодел. Гладкий гурт R1 0 251712 Новодел. Гурт шнуровидный R2 0 1
Полтина 1718-1720Портрет в латах
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨИI (1718) Грубый портрет R, R1 0 18҂АΨИI (1718) Малая голова R 0 14҂АΨИI (1718) Большая голова R 0 14҂АΨИI (1718) L Без арабесок на груди R, R1, R2 0 12҂АΨИI (1718) L Арабески на груди R, R1 0 62҂АΨИI (1718) OK Пряжка на плаще R, R1 0 22҂АΨИI (1718) OK Без арабесок на груди R1, R2, R3 0 4҂АΨИI (1718) OK Арабески на груди R1 0 33҂АΨИI (1718) OK-L Без арабесок на груди R, R1 1 52҂АΨИI (1718) OK-L Арабески на груди R, R1 0 6҂АΨИI (1718) M-L R1 0 0҂АΨѲI (1719) R, R1, R2, R3 0 210҂АΨѲI (1719) L R, R2 0 193҂АΨК (1720) Без пряжки на плаще R, R2 0 24҂АΨК (1720) Пряжка на плаще R, R1, R2 0 149҂АΨК (1720) KO R3 0 2
Полтина 1720-1722Портрет в наплечниках
Полтина 1723Портрет в горностаевой мантии
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1723 "ПОЛТIНА" R, R1 0 1271723 "ПОЛТНIА" R1 0 18
Полтина 1723-1725Портрет в античных доспехах
Полтина 1725Петербургский тип
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1725 СПБ R 0 761725 СПБ Новодел R2 0 17
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