Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Арабески на груди
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨИI (1718)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
Сохранность
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 августа 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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