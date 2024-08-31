Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность AU (3) XF (3) VF (21) F (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (1) VF30 (11) VF20 (1)

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