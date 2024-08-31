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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах". Арабески на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди

Аверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨИI (1718) года OK "Портрет в латах" Арабески на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK. Арабески на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Coins.ee (1)
  • Künker (3)
  • Rare Coins (2)
  • WAG (1)
  • Александр (14)
  • Знак (2)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
857 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе AURORA - August 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 августа 2018
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - May 25, 2018
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Знак - May 25, 2018
Продавец Знак
Дата 25 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полтина ҂АΨИI (1718) OK "Портрет в латах" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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