Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1725 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1725 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Редкие Монеты за 27000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2946 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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