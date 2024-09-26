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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1725 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина 1725 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1725 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1725 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Редкие Монеты за 27000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2946 $
Цена в валюте аукциона 260000 RUB
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1829 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1725 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1725 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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