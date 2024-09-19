Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 44131 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность UNC (2) AU (13) XF (5) VF (3) F (4) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU53 (3) AU50 (9) XF45 (1) F12 (1) Сервис NGC (2) RNGA (4)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (2)

AURORA (1)

Bruun Rasmussen (1)

Gorny & Mosch (2)

Künker (1)

Niemczyk (1)

Rare Coins (5)

Stack's (1)

Александр (7)

Знак (1)

Империя (1)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (4)