Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)
Разновидность: Без ветви на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 44131 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
9500 $
Цена в валюте аукциона 9500 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 5 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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