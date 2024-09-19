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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди (Россия, Петр I)

Разновидность: Без ветви на груди

Аверс монеты - Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" Без ветви на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках" Без ветви на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨК (1720) года "Портрет в наплечниках". Без ветви на груди. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 44131 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (4)
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
9500 $
Цена в валюте аукциона 9500 USD
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - October 16, 2019
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Bruun Rasmussen - November 5, 2018
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 5 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU50
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Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Россия Полтина ҂АΨК (1720) "Портрет в наплечниках" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность F12 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1720 "Портрет в наплечниках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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