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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полтина ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨѲI (1719)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (210) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе Русское Наследие за 1150000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
743 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
763 $
Цена в валюте аукциона 69000 RUB
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина ҂АΨѲI (1719) "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1719 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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