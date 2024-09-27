Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах" (Россия, Петр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨѲI (1719)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (210) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨѲI (1719) года "Портрет в латах". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе Русское Наследие за 1150000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
763 $
Цена в валюте аукциона 69000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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