Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1719 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) Портрет в латах Заклепки на груди
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) Портрет в латах Арабески на груди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) L Портрет в латах На груди ничего нет
Средняя цена 840 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK Портрет в латах На груди ничего нет
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK Портрет в латах Заклепки на груди
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 284
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK Портрет в латах Арабески на груди
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK Портрет в латах Пряжка на плаще
Средняя цена 460 $
Продажи
0 180
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L Портрет в латах Арабески на груди
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-L Портрет в латах Заклепки на груди
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L Портрет в латах Арабески на груди
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) OK-IL-L Портрет в латах Заклепки на груди
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 148
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨѲI (1719) KO-L Портрет в латах
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨѲI (1719) Портрет в латах
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 210
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨѲI (1719) L Портрет в латах
Средняя цена 930 $
Продажи
0 193
Аверс
Реверс
Гривенник 1719
Средняя цена 8800 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Гривенник 1719 Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск