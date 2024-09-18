Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1719 года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год 1719
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1719 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.
Сохранность
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
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