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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1719 года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривенник 1719 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник 1719 года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год 1719
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1719 года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.

Сохранность
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Россия Гривенник 1719 на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия Гривенник 1719 на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Россия Гривенник 1719 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Гривенник 1719 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия Гривенник 1719 на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия Гривенник 1719 на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривенник 1719 на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Гривенник 1719 на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривенник 1719 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Гривенник 1719 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1719 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1719 на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Гривенник 1719 на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1719 на аукционе Jean ELSEN - June 8, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1719 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия Гривенник 1719 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC
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Россия Гривенник 1719 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1719 на аукционе Александр - November 27, 2014
Россия Гривенник 1719 на аукционе Александр - November 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность AU58
Цена
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Россия Гривенник 1719 на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Гривенник 1719 на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1719 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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