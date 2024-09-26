Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Гривенник Петра I - Россия
Гривенник 1701
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨА (1701) Дата "҂АΨА" R3 0 1҂АΨА (1701) Дата "҂ЯΨЯ" R2 0 22҂АΨА (1701) Новодел R2 0 35
Гривенник 1702
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨΒ (1702) Малая корона R2 0 2҂АΨΒ (1702) Большая корона R2 0 11
Гривенник 1704-1706
Гривенник 1707-1713
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1707 МД R4 0 01713 МД Большие короны R3 0 01713 МД Малые короны R2 0 181713 МД Новодел R2 0 6
Гривенник 1718-1723
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