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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты Гривенник Петра I - Россия

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Гривенник 1701

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨА (1701) Дата "҂АΨА" R3 0 1҂АΨА (1701) Дата "҂ЯΨЯ" R2 0 22҂АΨА (1701) Новодел R2 0 35
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Гривенник 1702

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨΒ (1702) Малая корона R2 0 2҂АΨΒ (1702) Большая корона R2 0 11
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Гривенник 1704-1706

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨД (1704) М Большая корона R, R1 0 42҂АΨД (1704) М Малая корона R 0 27҂АΨД (1704) М Малая корона. Год разделен точками R2 0 4҂АΨД (1704) М Новодел R2 0 19҂АΨE (1705) М R4 0 3҂АΨS (1706) М R3, R4 0 2
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Гривенник 1707-1713

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1707 МД R4 0 01713 МД Большие короны R3 0 01713 МД Малые короны R2 0 181713 МД Новодел R2 0 6
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Гривенник 1718-1723

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1718 Без инициалов медальера R3 0 01718 L R, R1, R2, R3 0 851718 Новодел R2 0 61719 R2, R3 0 81719 Новодел R2 0 131720 Год арабский R2 0 13҂АΨК (1720) Год славянский R3 0 21723 R4 0 1
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