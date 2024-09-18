Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨА (1701) года. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨА (1701) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 704 проданному на аукционе MDC Monaco за 4200 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
3513 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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