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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨА (1701) года. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨА (1701) года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨА (1701) года Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨА (1701) года. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 704 проданному на аукционе MDC Monaco за 4200 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
3513 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 200000 RUB
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Stack's - August 17, 2023
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Stack's - August 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность UNC
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS63
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Stack's - August 4, 2017
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1701 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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