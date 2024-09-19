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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1701 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701)
Средняя цена 410000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) Венок с лентами
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) Венок без лент
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 8

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨА (1701) G Малая голова
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨА (1701) G Малая голова "G" перевернута
Средняя цена 190000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨА (1701) Малая голова Над головой крест
Средняя цена 340000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨА (1701) Малая голова Над головой ничего нет
Средняя цена 140000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨА (1701) Портрет в наплечниках
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨА (1701) Дата "҂АΨА"
Средняя цена 390000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨА (1701) Дата "҂Я*Ψ*Я"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨА (1701) Дата "҂ЯΨЯ"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривенник ҂АΨА (1701) Дата "҂АΨА"
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Гривенник ҂АΨА (1701) Дата "҂ЯΨЯ"
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Гривенник ҂АΨА (1701) Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
10 денег ҂АΨА (1701)
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
10 денег ҂АΨА (1701) Маленькая "Е" в слове "ДЕСЕТЬ"
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 денег ҂АΨА (1701) Новодел. Большой орел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 денег ҂АΨА (1701) Новодел. Малый орел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 2
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