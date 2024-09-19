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1701
Монеты России 1701 года
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Золотые монеты
Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701)
Средняя цена
410000 $
Продажи
0
1
Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701)
Венок с лентами
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701)
Венок без лент
Средняя цена
100000 $
Продажи
0
8
Пробные монеты
Полтина ҂АΨА (1701) G Малая голова
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина ҂АΨА (1701) G Малая голова
"G" перевернута
Средняя цена
190000 $
Продажи
0
4
Полтина ҂АΨА (1701) Малая голова
Над головой крест
Средняя цена
340000 $
Продажи
0
3
Полтина ҂АΨА (1701) Малая голова
Над головой ничего нет
Средняя цена
140000 $
Продажи
0
7
Полуполтинник ҂АΨА (1701) Портрет в наплечниках
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полуполтинник ҂АΨА (1701)
Дата "҂АΨА"
Средняя цена
390000 $
Продажи
0
1
Полуполтинник ҂АΨА (1701)
Дата "҂Я*Ψ*Я"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полуполтинник ҂АΨА (1701)
Дата "҂ЯΨЯ"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Гривенник ҂АΨА (1701)
Дата "҂АΨА"
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
1
Гривенник ҂АΨА (1701)
Дата "҂ЯΨЯ"
Средняя цена
5000 $
Продажи
0
21
Гривенник ҂АΨА (1701)
Новодел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
35
10 денег ҂АΨА (1701)
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
21
10 денег ҂АΨА (1701)
Маленькая "Е" в слове "ДЕСЕТЬ"
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 денег ҂АΨА (1701)
Новодел. Большой орел
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
5
10 денег ҂АΨА (1701)
Новодел. Малый орел
Средняя цена
1600 $
Продажи
0
2
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Россия
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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