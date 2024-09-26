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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 денег ҂АΨА (1701) года. Маленькая "Е" в слове "ДЕСЕТЬ" (Россия, Петр I)

Разновидность: Маленькая "Е" в слове "ДЕСЕТЬ"

Аверс монеты - 10 денег ҂АΨА (1701) года Маленькая "Е" в слове "ДЕСЕТЬ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 10 денег ҂АΨА (1701) года Маленькая "Е" в слове "ДЕСЕТЬ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 10 денег
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

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