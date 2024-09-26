Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 денег ҂АΨА (1701) года. Маленькая "Е" в слове "ДЕСЕТЬ" (Россия, Петр I)
Разновидность: Маленькая "Е" в слове "ДЕСЕТЬ"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 10 денег
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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