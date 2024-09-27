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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова". Над головой ничего нет (Россия, Петр I)

Разновидность: Над головой ничего нет

Аверс монеты - Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова" Над головой ничего нет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова" Над головой ничего нет - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова". Над головой ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе AURORA за 16000000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Künker (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
238639 $
Цена в валюте аукциона 16000000 RUB
Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1701 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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