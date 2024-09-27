Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова". Над головой ничего нет (Россия, Петр I)
Разновидность: Над головой ничего нет
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова". Над головой ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе AURORA за 16000000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Künker (2)
- Имперская монета (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
100000 $
Цена в валюте аукциона 100000 USD
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
238639 $
Цена в валюте аукциона 16000000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полтина 1701 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск