Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова". Над головой ничего нет (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова". Над головой ничего нет. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе AURORA за 16000000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность AU (1) XF (2) VF (4) Сохранность (слабы) XF40 (2) VF35 (1)