Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) года. Венок без лент (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) года. Венок без лент. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6872 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность XF (2) VF (6) Сохранность (слабы) VF30 (2)