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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) года. Венок без лент (Россия, Петр I)

Разновидность: Венок без лент

Аверс монеты - Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) года Венок без лент - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) года Венок без лент - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,969)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) года. Венок без лент. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6872 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Künker (2)
  • UBS (1)
  • Александр (2)
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
75538 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
128687 $
Цена в валюте аукциона 95000 EUR
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - September 14, 2007
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - September 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность VF30
Цена
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность VF30
Цена
Россия Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1701 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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