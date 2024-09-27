Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) года. Венок без лент (Россия, Петр I)
Разновидность: Венок без лент
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,969)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨА (1701) года. Венок без лент. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6872 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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