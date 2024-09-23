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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты Червонец (Дукат) Петра I - Россия

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Червонец (Дукат) 1701-1703

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨА (1701) Венок с лентами Un 0 0҂АΨА (1701) Венок без лент R3 0 8҂АΨΒ (1702) Un 0 0҂АΨΓ (1703) Голова больше. "САМОДЕРЖЕЦЪ" Un 0 0҂АΨΓ (1703) Голова меньше. "ПОВЕЛИТЕЛЬ" R3 0 1
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Червонец (Дукат) 1706

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨS (1706) Un 0 1҂АΨS (1706) Серебро Un 0 0҂АΨS (1706) Новодел. Серебро R2 0 21҂АΨS (1706) Новодел. Медь R4 0 0
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Червонец (Дукат) 1707

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨЗ (1707) IL-L R4 0 1
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Червонец (Дукат) 1710-1714

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1710 L-L G Голова большая R3 0 21710 L-L Голова малая R3 0 1без года (1710) L-L Голова малая Un 0 01711 R3 0 111712 D-L G Голова большая R2 0 11712 D-L G Голова средняя R2 0 91712 D-L G Голова малая R3 0 01712 D-L Пряжка на плаще R2 0 41712 D-L Без пряжки на плаще. Голова не разделяет надпись R2 0 71712 D-L Без пряжки на плаще. Голова разделяет надпись R2 0 31713 D-L G R3 0 01713 D-L R2 0 91714 3 R4 0 11714 R3 0 7
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Червонец (Дукат) 1716

Надпись латинская
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1716 Дата "1Г16" R2 0 61716 В меховом плаще с пряжкой R3 0 21716 R2 0 8
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