Червонец (Дукат) 1710 года L-L G. Голова большая (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1710 года со знаком L-L G. Голова большая. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5810 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 48000 EUR. Торги состоялись 11 октября 2005.

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