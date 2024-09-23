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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1710 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1710 L-L G Голова большая
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1710 L-L Голова малая
Средняя цена 250000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) без года (1710) L-L Голова малая
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1710 H Портрет работы Г. Гаупта Венок с лентами
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
1 рубль 1710 Портрет работы Г. Гаупта Венок без лент
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 рубль 1710 Портрет работы С. Гуэна С орденской лентой
Средняя цена 39000 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Полтина 1710 Портрет образца 1707 года С обозначением года
Средняя цена 340 $
Продажи
0 127
Аверс
Реверс
Полтина 1710 Портрет образца 1707 года Без обозначения года
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полтина 1710 Без обозначения года
Средняя цена 7100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1710
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 35
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