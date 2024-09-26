Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". С обозначением года (Россия, Петр I)
Разновидность: С обозначением года
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1710
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (127) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". С обозначением года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 1350 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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