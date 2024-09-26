Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". С обозначением года (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". С обозначением года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (39) VF (67) F (14) G (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (18) VF35 (8) VF30 (6) F12 (14) DETAILS (6) Сервис ННР (3) NGC (13) RNGA (9)

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