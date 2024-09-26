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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". С обозначением года (Россия, Петр I)

Разновидность: С обозначением года

Аверс монеты - Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года" С обозначением года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года" С обозначением года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1710
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (127) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". С обозначением года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F12
Цена
733 $
Цена в валюте аукциона 69000 RUB
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность F12
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность F12
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность F12
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 1350 USD
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность F12
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность F12
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность F12
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность F12
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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