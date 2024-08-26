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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1710 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1710 года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник 1710 года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1710
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1710 года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2052 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VG
Цена
1798 $
Цена в валюте аукциона 135000 RUB
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность F15 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полуполтинник 1710 на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1710 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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