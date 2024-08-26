Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1710 года (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1710
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1710 года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Gorny & Mosch (5)
- Heritage (1)
- Künker (3)
- Rare Coins (6)
- Rauch (1)
- SINCONA (2)
- WAG (1)
- Александр (5)
- Империя (3)
- Имперская монета (2)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность F15 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1710 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск