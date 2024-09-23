Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты Полуполтинник Петра I - Россия
Полуполтинник 1701Портрет в наплечниках
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨА (1701) R4 0 0
Полуполтинник 1701
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨА (1701) Дата "҂АΨА" R3 0 1҂АΨА (1701) Дата "҂Я*Ψ*Я" R4 0 0҂АΨА (1701) Дата "҂ЯΨЯ" R3 0 0
Полуполтинник 1702-1705Малая голова
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨΒ (1702) Дата "҂ЯΨB" R2 0 14҂АΨΒ (1702) Дата "҂АΨB" R3 0 5҂АΨΒ (1702) Новодел R2 0 20҂АΨE (1705) Новодел R3 0 4
Полуполтинник 1702Большая голова
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨΒ (1702) Дата "҂ЯΨB" R3 0 1҂АΨΒ (1702) Дата "҂АΨB" R2 0 20
Полуполтинник 1703-1704
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨΓ (1703) Корона открытая R4 0 3҂АΨΓ (1703) Корона закрытая R2 0 12҂АΨД (1704) МД "МД" под лапами R 0 77҂АΨД (1704) МД "МД" над лапами. Без заклепок на рукаве R1 0 20҂АΨД (1704) МД "МД" над лапами. Заклепки на рукаве R1 0 10҂АΨД (1704) Без знака монетного двора R1 0 14҂АΨД (1704) Без знака монетного двора. Новодел R2 0 8
Полуполтинник 1702-1705
Полуполтинник 1707
Полуполтинник 1710
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1710 R1 0 35
Полуполтинник 1713Портрет работы С. Гуэна
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1713 G R1 0 561713 Новодел R2 0 161713 Новодел. Медь R3 0 1
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