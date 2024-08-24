Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Тип 1702-1705". Портрет не разделяет надпись (Россия, Петр I)
Разновидность: Портрет не разделяет надпись
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨE (1705) года. Портрет не разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF35 NGS
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
1164 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность F15 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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