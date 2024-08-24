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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Тип 1702-1705". Портрет не разделяет надпись (Россия, Петр I)

Разновидность: Портрет не разделяет надпись

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Тип 1702-1705" Портрет не разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨE (1705) года "Тип 1702-1705" Портрет не разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨE (1705) года. Портрет не разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Александр за 15000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF20 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF20 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF35 NGS
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 160000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
1164 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность F15 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность F15 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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