Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1705 года
Пробные монеты
1 рубль ҂АΨE (1705) МД Портрет молодого Петра I Корона закрытая высокая
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 57
1 рубль ҂АΨE (1705) МД Портрет молодого Петра I Корона закрытая низкая
Средняя цена 390000 $
Продажи
0 2
1 рубль ҂АΨE (1705) МД Портрет молодого Петра I В обозначении года "E" перевернута
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 41
1 рубль ҂АΨE (1705) Портрет молодого Петра I Корона закрытая. На головах орла малые короны
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 17
Полтина ҂АΨE (1705) Портрет работы Ф. Алексеева У основания венка два локона
Средняя цена 4500 $
Продажи
1 26
Полтина ҂АΨE (1705) Портрет работы Ф. Алексеева Новодел. Гладкий гурт
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 10
Полтина ҂АΨE (1705) Портрет работы Ф. Алексеева Новодел. Гурт шнуровидный
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 6
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