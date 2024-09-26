Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1705 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) МД Портрет молодого Петра I Корона открытая
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 144
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) МД Портрет молодого Петра I Корона закрытая высокая
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) МД Портрет молодого Петра I Корона закрытая низкая
Средняя цена 390000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) МД Портрет молодого Петра I В обозначении года "E" перевернута
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) МД Портрет молодого Петра I Чеканен в кольце
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) Портрет молодого Петра I Корона открытая
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) Портрет молодого Петра I Корона закрытая
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 151
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) Портрет молодого Петра I Корона закрытая. На головах орла малые короны
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) Портрет молодого Петра I Новодел
Средняя цена 9200 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) Портрет молодого Петра I Новодел. Золото
Средняя цена 460 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль ҂АΨE (1705) Портрет молодого Петра I Новодел. Медь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨE (1705) Портрет работы Ф. Алексеева
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 177
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨE (1705) Портрет работы Ф. Алексеева У основания венка два локона
Средняя цена 4500 $
Продажи
1 26
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨE (1705) Портрет работы Ф. Алексеева Новодел. Гладкий гурт
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨE (1705) Портрет работы Ф. Алексеева Новодел. Гурт шнуровидный
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨE (1705) Уборная Плоский чекан. Корона закрытая
Средняя цена 9100 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨE (1705) Уборная Плоский чекан. Корона открытая
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨE (1705) Уборная Выпуклый чекан. Корона открытая
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨE (1705) Уборная Выпуклый чекан. Корона закрытая
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨE (1705) Портрет образца 1706 года Орел старого образца
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Полтина ҂АΨE (1705) Портрет образца 1706 года Орел нового образца
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨE (1705) Малая голова Новодел
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨE (1705) H Портрет разделяет надпись
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨE (1705) Портрет не разделяет надпись
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
Полуполтинник ҂АΨE (1705) Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Гривенник ҂АΨE (1705) М
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Гривна ҂АΨE (1705) БК
Средняя цена 430 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
Гривна ҂АΨE (1705) БК Новодел
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск