Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨE (1705) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨE (1705) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨE (1705) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨE (1705) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (16)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (1)
  • Eeckhout (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (4)
  • Künker (3)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (28)
  • Rauch (3)
  • RedSquare (4)
  • Roma Numismatics (2)
  • SINCONA (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Александр (14)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (15)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (2)
  • Русское Наследие (7)
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 19555 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨE (1705) БК на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1705 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск