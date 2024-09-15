Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨE (1705) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨE (1705) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 19555 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Где продать?
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