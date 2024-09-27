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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Новодел. Золото (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Золото

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" Новодел Золото - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" Новодел Золото - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 44,22 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Новодел. Золото. Это золотая монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1538 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 14000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • London Coin Galleries (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 700 AUD
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе London Coin Galleries - November 10, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 10 ноября 2016
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1705 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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