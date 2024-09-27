Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Новодел. Золото (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Золото
Цены на аукционах (2) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Новодел. Золото. Это золотая монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1538 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 14000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.
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