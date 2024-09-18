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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривна ҂АΨE (1705) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Гривна ҂АΨE (1705) года БК - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривна ҂АΨE (1705) года БК - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0722 oz) 2,2456 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривна
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨE (1705) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Имперская монета за 250000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF25
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе RedSquare - October 3, 2021
Продавец RedSquare
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривна ҂АΨE (1705) БК на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривна 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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