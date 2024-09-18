Гривна ҂АΨE (1705) года БК (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨE (1705) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Имперская монета за 250000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность UNC (1) AU (12) XF (34) VF (49) F (5) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU53 (6) AU50 (3) XF45 (6) XF40 (5) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (3) VF20 (2) F12 (1) Сервис NGC (6) RNGA (1) ICG (1)

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