Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривна ҂АΨE (1705) года БК (Россия, Петр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0722 oz) 2,2456 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривна
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривна ҂АΨE (1705) года со знаком БК. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Имперская монета за 250000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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