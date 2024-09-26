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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I". Корона открытая (Россия, Петр I)

Разновидность: Корона открытая

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I" Корона открытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года МД "Портрет молодого Петра I" Корона открытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (144) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" со знаком МД. Корона открытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Александр за 110000 USD. Торги состоялись 7 апреля 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
8734 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
4233 $
Цена в валюте аукциона 3901 EUR
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе RedSquare - February 20, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе RedSquare - February 20, 2022
Продавец RedSquare
Дата 20 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) МД "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1705 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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