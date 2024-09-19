Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона открытая (Россия, Петр I)
Разновидность: Корона открытая
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона открытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Редкие Монеты за 36000 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Numimarket (1)
- Rare Coins (1)
- Империя (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF25
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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