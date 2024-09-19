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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона открытая (Россия, Петр I)

Разновидность: Корона открытая

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" Корона открытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I" Корона открытая - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨE (1705) года "Портрет молодого Петра I". Корона открытая. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Редкие Монеты за 36000 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (1)
  • Империя (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF25
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль ҂АΨE (1705) "Портрет молодого Петра I" на аукционе Империя - June 1, 2012
Продавец Империя
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1705 "Портрет молодого Петра I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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