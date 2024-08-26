Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник ҂АΨE (1705) года H "Тип 1702-1705". Портрет разделяет надпись (Россия, Петр I)
Разновидность: Портрет разделяет надпись
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7 гр
- Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полуполтинник
- Год ҂АΨE (1705)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨE (1705) года со знаком H. Портрет разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Монеты и Медали (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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