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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник ҂АΨE (1705) года H "Тип 1702-1705". Портрет разделяет надпись (Россия, Петр I)

Разновидность: Портрет разделяет надпись

Аверс монеты - Полуполтинник ҂АΨE (1705) года H "Тип 1702-1705" Портрет разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полуполтинник ҂АΨE (1705) года H "Тип 1702-1705" Портрет разделяет надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7 гр
  • Чистого серебра (0,1875 oz) 5,831 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год ҂АΨE (1705)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник ҂АΨE (1705) года со знаком H. Портрет разделяет надпись. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность VF20
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Александр - September 15, 2006
Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник ҂АΨE (1705) H на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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